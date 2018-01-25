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طقس اليوم.. شديد البرودة ليلًا على الصعيد
الخميس 25 يناير 2018 09:58 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس بارد شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للأتربة والرمال جنوبًا، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتمتد لبعض المحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، مضطربة جدًا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 12 16
وسط الدلتا 11 16
الإسكندرية 11 16
بلطيم 11 16
مطروح 10 15
السلوم 09 14
سيوة 08 15
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
العريش 09 17
رفح 08 16
الإسماعيلية 13 17
السويس 14 17
رأس سدر 10 18
نخل 06 15
نويبع 14 19
طابا 08 16
كاترين 03 10
الطور 11 17
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 22
الفيوم 07 17
بنى سويف 07 17
المنيا 06 17
أسيوط 06 17
سوهاج 07 18
قنا 08 17
الأقصر 08 20
أسوان 09 21
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 05 20
شلاتين 13 25
أبورماد 14 24
رأس حدربة 14 24
حلايب 15 23
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