حملة السيسي : لا يوجد أى مساندة من أجهزة الدولة لنا

المستشار محمد أبوشقة

أحمد صبرى



قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس.



وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس طالبهم بالفصل بين الحملة وصفته كرئيس للجمهوية، مطالبا الإعلام أن يفصل بين تلك الصفتين، مؤكدا أن الرئيس لن يسامح أى أحد أجرى خلطا فى ذلك.