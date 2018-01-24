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اقتصاد وأسواق
وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية
الأربعاء 24 يناير 2018 10:26 م
وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية
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وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية
المال- خاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعًا مع ممثلي شركة ماريوت العالمية، من بينهم أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير الإداري لماريوت فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وشادي حوش مدير التطوير فى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ لاستعراض أنشطة ونطاق أعمال ماريوت والاستراتيجية التي تنتهجها لتحقيق نمو أكبر في مصر.
واستهل ممثلو الشركة اللقاء بتهنئة الوزيرة بتولّي وزارة السياحة، مؤكدين حرصهم على زيادة حجم أعمالهم فى مصر، والذي يبلغ 18 فندقًا بطاقة 7209 غرفة فندقية، من خلال التعاون المستمر مع وزارة السياحة.
من جانبها أكدت وزيرة السياحة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالسياحة، وأوضحت أن النهوض بالقطاع السياحي سيعتمد بشكل كبير على التعاون مع جميع شركاء المهنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب، ونشر الوعي السياحي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج لمصر في المرحلة المقبلة سيعتمد على الترويج للمقاصد السياحية المصرية، كل على حدة؛ لإبراز مقومات كل منها ومنتجها السياحي المتميز.
وأكد ممثلو الشركة أن مصر بلد مهم لماريوت فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى تواجد ماريوت حاليًّا بقوة فى القاهرة والبحر الأحمر، وفى المستقبل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحين أنه تم توقيع مشروعين مع وزارة الإسكان لإقامة فنادق بالعلمين، ومن المتوقع أن تجتذب هذه المدينة سياحة عالمية واسعة لما تمتلكه من مقومات.
وفى نهاية اللقاء طلبت الوزيرة من ممثلى ماريوت عرض أي مشكلات تواجههم ومقترحات حلها بما يكفل تحقيق زيادة حجم أعمال الشركة بمصر.
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