25 مليار يورو مبيعات ألمانيا من الأسلحة

ألمانيا

DW



قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الألمانية بلغت نحو 25,1 مليار يورو خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، بزيادة قدرها 21% عن صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2013.



وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد الذي جاء ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أصدرت حكومة "الائتلاف الكبير" في ألمانيا، التي تضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأعوام الأربعة الماضية على نحو يفوق صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة السابقة، التي كانت تضم التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.



وبحسب بيانات الوزارة فإن صادرت الأسلحة الألمانية لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتفعت خلال عهد حكومة الائتلاف الكبير بنسبة 47% لتصل قيمتها إلى 14,48 مليار يورو، بزيادة قدرها 127 مليون يورو مقارنة بعام 2016.



وجاءت الجزائر في المركز الأول على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، وهو أمر يثير خلافا داخليا أيضا بسبب نقص مراعاة حقوق الإنسان هناك.



وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية للجزائر العام الماضي 1.36 مليار يورو.



يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أعلن عزمه نهاية عام 2013 تطبيق سياسة تقييدية على صادرات الأسلحة في حكومة الائتلاف الكبير، وكان نائب المستشارة زيجمار جابرييل، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد لمدة 3 أعوام ويشغل حاليا منصب وزير الخارجية، من أشد المتمسكين بهذا الهدف.



ومن المنتظر أن تتطرق المفاوضات المرتقبة لتشكيل ائتلاف جديد بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى قضية صادرات الأسلحة.