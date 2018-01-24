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أسواق عربية
الإمارات تتصدر خسائر 5 بورصات.. ومكاسب للدوحة
الأربعاء 24 يناير 2018 09:41 م
بورصة دبي
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بورصة دبي
خالد بدر الدين
هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة بورصتى الإمارات: دبى وأبوظبى بنسب ضعيفة، بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات وسط تعاملات متواضعة، وتصدرتها الدوحة بنسبة كبيرة، مع توقعات الإعلان عن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح السنوية.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.1% ليصل إلى 9359 نقطة خلال تعاملات قوية لتصل خسائره في حدود 6% عن مستوى إغلاقه قبل فرض المقاطعة في يونيو الماضي، بعد أن هوى في أواخر العام الماضي أكثر من 20%.
وصعد سعر سهم بنك الدوحة 4.2% ليتجاوز ذروته التي سجلها في يوليو الماضى ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس الماضى، وزاد سعر سهم المجموعة للرعاية الصحية 4.5% لكن سعر سهم شركة قطر للتأمين تراجع 2%.
وكسب مؤشرا بورصتى الكويت والبحرين نسبة طفيفة بلغت 0.1% و0.2% ليستقرا عند 6636 نقطة و1337 نقطة على الترتيب.
وهبط مؤشرا سوق مال دبى العام وسوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.4% لكل منهما لينخفضا إلى 3463 نقطة و4627 نقطة على الترتيب، مع انخفاض سعر سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 2.3% فى إمارة دبى، بينما قفز سعر سهم شركة الواحة كابيتال 8.5% فى أبو ظبى، في أكثف تداول له منذ يناير ليسجل أعلى مستوى له منذ مارس الماضى.
وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حوالى 0.2% ليصل إلى 15171 نقطة ليسجل خسائر لليوم الرابع على التوالى، وكذلك مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4974 نقطة.
وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.2% لينزل إلى 7479 نقطة، مع هبوط أسهم معظم شركات البتروكيماويات بعد مكاسب في الأيام الماضية، لكن سعر سهم شركة زين السعودية ارتفع 1.1% بعد أن سجلت شركة الاتصالات ربحًا سنويًّا صافيًا بلغ 12 مليون ريال (ثلاثة ملايين دولار).
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