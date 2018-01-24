موسى : مبارك أخبرنى أن أمريكا طالبته بتكوين مجلس رئاسي يضم عنان

أحمد صبرى

وأضاف موسى، فى برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر تم فى يوم 1 فبراير، وتم الطلب بعد خطاب مبارك فى هذا اليوم، كما رفض مبارك هذا الطلب من الرئيس الأمريكي وأغلق الهاتف مباشرة؛ لأن مبارك اعتبر ذلك تدخلًا فى الشأن المصرى.