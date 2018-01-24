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سيـــاســة
موسى : مبارك أخبرنى أن أمريكا طالبته بتكوين مجلس رئاسي يضم عنان
الأربعاء 24 يناير 2018 09:30 م
أحمد موسى 66
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أحمد موسى 66
أحمد صبرى
كشف الإعلامى أحمد موسى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أبلغه خلال زياراته الأخيرة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طالبه أثناء الثورة بتكوين مجلس رئاسي يضم فى تشكيله كلا من سامى عنان والبرادعي.
وأضاف موسى، فى برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن هذا الأمر تم فى يوم 1 فبراير، وتم الطلب بعد خطاب مبارك فى هذا اليوم، كما رفض مبارك هذا الطلب من الرئيس الأمريكي وأغلق الهاتف مباشرة؛ لأن مبارك اعتبر ذلك تدخلًا فى الشأن المصرى.
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