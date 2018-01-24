أبو بكر : إجراء الانتخابات الرئاسية حتى لو كان السيسي المرشح الوحيد

أحمد صبرى

قال المحامى الدولى خالد أبو بكر إنه فى حال ترشح الرئيس السيسي فقط للانتخابات الرئاسية المقبلة دون وجود منافس، فإن ذلك لا يعنى عدم إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن الدستور ينص على وجوب إجرائها بشكل كامل ويتم إعلانه فائزًا شرط حصوله على 5% على الأقل من أصوات من لهم حق التصويت.

وأشار أبو بكر، فى مداخلة هاتفية له، مع برنامج آخر النهار على قناة النهار، إلى أن الوضع سيكون اشبه بالاستفتاء، وسيكون من السهل على الرئيس السيسي الحصول على تلك النسبة، مضيفًا أنه كان يتمنى أن لا يحدث هذا الإجراء؛ حتى تكون هناك منافسة يراها العالم.