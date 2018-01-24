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سيـــاســة
مصر القوية يؤيد انسحاب خالد علي
الأربعاء 24 يناير 2018 08:55 م
حزب مصر القوية
أخر الأخبار
حزب مصر القوية
سلوى عثمان
أعلن حزب مصر القوية تأييده قرار المرشح الرئاسي خالد علي وحملته برفض خوض الانتخابات الرئاسية، في ظل أجواء القهر والاستبداد الحالية، والتي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.
وأكد الحزب أن اللحظات الحرجة التي يمر بها الوطن يجب أن تكون فرصة اصطفاف لكل الشرفاء في جبهة مقاطعة واسعة ضد مراسم إعادة تنصيب الرئيس الحالي.
حزب مصر القوية
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