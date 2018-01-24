مصر القوية يؤيد انسحاب خالد علي

سلوى عثمان

أعلن حزب مصر القوية تأييده قرار المرشح الرئاسي خالد علي وحملته برفض خوض الانتخابات الرئاسية، في ظل أجواء القهر والاستبداد الحالية، والتي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.

وأكد الحزب أن اللحظات الحرجة التي يمر بها الوطن يجب أن تكون فرصة اصطفاف لكل الشرفاء في جبهة مقاطعة واسعة ضد مراسم إعادة تنصيب الرئيس الحالي.