EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
ولاد البلد يبدأ أولى لياليه بقنا.. اليوم
الأربعاء 24 يناير 2018 08:12 م
عرض ولاد البلد
أخر الأخبار
عرض ولاد البلد
سلوى عثمان
أعلن أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، التابعة البيت الفنى للمسرح، أن عرض ولاد البلد يستكمل جولته الثانية داخل الصعيد بنجاح جماهيري كبير، حيث يبدأ العرض أول لياليه، اليوم، فى محطته الثانية بمحافظة قنا، ويستمر عرضه حتى 2 فبراير المقبل على مسرح قصر ثقافة قنا، فى تمام الساعة 7 مساء.
يُذكر أن عرض "ولاد البلد" حقق نجاحًا كبيرًا بمحافظة أسيوط محطته الأولى لهذه الجولة، إذ تم تكريمه أكثر من مرة، أثناء عرضه، الأسبوع الحالى بالمحافظة، من قِبل عدة جهات، من بينهم المهندس ياسر دسوقي محافظ أسيوط، والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد وغيرهم.
"ولاد البلد" تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد، وائل مصطفي، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا