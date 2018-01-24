ولاد البلد يبدأ أولى لياليه بقنا.. اليوم

"ولاد البلد" تأليف مصطفى سليم، بطولة مجموعة من شباب الفنانين، شادى أسعد، وائل مصطفي، عبد العزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.