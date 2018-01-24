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بورصة وشركات
النعيم توصي بشراء سهم المصرية للاتصالات
الأربعاء 24 يناير 2018 07:36 م
النعيم القابضة
أخر الأخبار
النعيم القابضة
أسماء السيد
أوصت شركة "النعيم" بشراء سهم شركة "المصرية للإتصالات" بسعر مستهدف عند 16.2 جنيه .
وتوقعت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت المال على نسخه منها ، تأثر صافي الربح النهائي لشركة "المصرية للاتصالات" 2017\، نتيجة توقيع تسوية بينها وبين "اتصالات مصر" فيما يتعلق بالنزاع بخصوص خدمات المكالمات الدولية، وتشمل التسوية مبالغ عن الفترة من بداية تقديم الخدمات إلي اتصالات مصر وحتى 13 يونيو 2017 .
يُذكر أن شركة "المصرية للاتصالات" وقعت اتفاقية مؤخرًا مع شركة اتصالات مصر تقوم بموجبها الأولى بدفع مبلغ 48 مليون دولار لأخيرة، تجنبًا لمخاطر محتملة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار .
جاءت الاتفاقية الموقعة من اتصالات مصر في اعقاب تسوية أخرى أبرمتها المصرية مع شركة أورانج مصر والتى سينتج عليها مخصصات قدرها 225 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2017 .
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