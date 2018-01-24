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اقتصاد وأسواق
البنا : إنتاج التقاوي المخصصة للصوب الزراعية
الأربعاء 24 يناير 2018 07:08 م
البنا : إنتاج التقاوي المخصصة للصوب الزراعية
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البنا : إنتاج التقاوي المخصصة للصوب الزراعية
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة سيتم إنتاج التقاوي محاصيل الخضر محليًّا ضمن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، الذي تنفذه شركة الزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة ستزود المشروع بالخبرات الفنية المطلوبة لإنتاج التقاوي من باحثي شعبة الخضر في معهد بحوث البساتين، التابع لمركز البحوث الزراعية، بما تمتلك الشركة من إمكانيات وتجهيزات وعلاقات تجمعها مع خبرات صينية وإسبانية تمتلك بموجبه حق إنتاج التقاوي.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مقر الوزارة، بحضور قيادات الجانبين.
وطبقًا لخطة جهاز الخدمة الوطنية سيتم تقليص حجم التقاوي المستوردة بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة.
وبحسب وزير الزراعة فإن هذا البروتوكول سيتم بموجبه إنتاج التقاوي التي تتم زراعتها في الأراضي المفتوحة جنبًا إلى جنب مع إنتاج التقاوي التي تُزرع داخل الصوب، لكن الأخيرة ستعتمد على الصوب الهاي تك أو عالية التقنية التي ستقام ضمن الخطة.
وزارة الزراعة
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