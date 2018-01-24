البنا : إنتاج التقاوي المخصصة للصوب الزراعية

وبحسب وزير الزراعة فإن هذا البروتوكول سيتم بموجبه إنتاج التقاوي التي تتم زراعتها في الأراضي المفتوحة جنبًا إلى جنب مع إنتاج التقاوي التي تُزرع داخل الصوب، لكن الأخيرة ستعتمد على الصوب الهاي تك أو عالية التقنية التي ستقام ضمن الخطة.