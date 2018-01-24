وزير الزراعة : نستورد تقاوي خضراوات بقيمة 150 مليون دولار سنويا

الصاوي أحمد









أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستورد بقيمة 150 مليون دولار تقاوي خضر سنويًّا لإنتاج محاصيل الطماطم والخيار، وتصل نسبة التقاوي المستوردة لـ80% من حجم المستخدَم في زراعة الخضر سنويًّا.





وأوضح البنا، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية لإنتاج بذور التقاوي محليًّا، أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، تمتلك خبرات كبيرة في إنتاج التقاوي لمحاصيل الخضر، عبر تعاونها من جهات إسبانية وصينية تتيح لها إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية، ومن ثم تتم الاستفادة من المنتجات لتوفيرها للمزارعين بدلًا من الاستيراد.





وأضاف أنه ستتم الاستعانة ببعض الصوبات في مشروع الـ100 ألف صوبة لإنتاج التقاوي محليًّا، وهو المشروع الذي تنقذه شركة الزراعات المحمية.



