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اقتصاد وأسواق
وزير الزراعة : نستورد تقاوي خضراوات بقيمة 150 مليون دولار سنويا
الأربعاء 24 يناير 2018 06:50 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تستورد بقيمة 150 مليون دولار تقاوي خضر سنويًّا لإنتاج محاصيل الطماطم والخيار، وتصل نسبة التقاوي المستوردة لـ80% من حجم المستخدَم في زراعة الخضر سنويًّا.
وأوضح البنا، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية لإنتاج بذور التقاوي محليًّا، أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، تمتلك خبرات كبيرة في إنتاج التقاوي لمحاصيل الخضر، عبر تعاونها من جهات إسبانية وصينية تتيح لها إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية، ومن ثم تتم الاستفادة من المنتجات لتوفيرها للمزارعين بدلًا من الاستيراد.
وأضاف أنه ستتم الاستعانة ببعض الصوبات في مشروع الـ100 ألف صوبة لإنتاج التقاوي محليًّا، وهو المشروع الذي تنقذه شركة الزراعات المحمية.
وذكر البنا أنه بموجب هذا البروتوكول تمد وزارة الزراعة الخبرات العلمية المطلوبة لشركة الزراعات المحمية بالباحثين من شعبة الخضر التابع بمعهد بحوث البساتين في مركز البحوث الزراعية.
وزارة الزراعة
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