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اقتصاد وأسواق
وزير التموين: نستورد 60٪ من اللحوم
الأربعاء 24 يناير 2018 05:04 م
اللحوم
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اللحوم
محمد مجدي -الصاوي أحمد
أكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين أن حجم استيراد اللحوم يتراوح بين 60 إلى 70 % سنويا، مشيرا إلى أن أي انطلاقة في مصر يجب أن تبدأ من وزارة الزراعة وأن زيادة معدلات الاستيراد تضغط على العملة الصعبة .
وأكد وزير التموين أن برتكول تعاون لتنمية قطاع الثروة الحيوانية خاصة في مشروع أحياء تسمين البتلو من خلال منظومة من ٤ أطراف هي المربي والبنك الزراعي وهيئة الخدمة الوطنية ووزارة التموين.
وأوضح وزير التموين أن دور وزارة التموين في البروتوكول هو تسويق اللحوم بسعر عادل للمستهلك ويقوم البنك بتوفير التمويل الازم للمربي ودور الخدمة الوطنية هو توفير السلالات بسعر مناسب .
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