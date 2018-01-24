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اقتصاد وأسواق
الزراعة توقع 4 بروتوكولات تعاون مع التموين والخدمة الوطنية
الأربعاء 24 يناير 2018 04:54 م
5 منافذ وسيارات متنقلة لبيع اللحوم ببورسعيد
أخر الأخبار
5 منافذ وسيارات متنقلة لبيع اللحوم ببورسعيد
تغطية محمد مجدى والصاوي أحمد
قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن بروتوكول تعاون بين 4 جهات لمشروع البلتو وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية ويتم الاستعداد للمرحلة الثالثة.
وأضاف البنا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الزراعة أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيكون حلقة الوصل بين جهاز الخدمة الوطنية والزراعة في الحصول على الماشية والتي يتم تربيتها في مزارع الخدمة الوطنية.
وأوضح وزير الزراعة أن وزارة التموين ستحصل على الناتج من المشروع وطرحه في منافذ وزارة التموين.
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