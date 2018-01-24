كواليس استقالة عشماوى من تحيا مصر

حركة تحيا مصر

أحمد الدسوقى



أكد مصدر رفيع المستوى بصندوق تحيا مصر، التابع لمؤسسة الرئاسة، أن محمد عشماوى ، المدير التنفيذى للصندوق تقدم باستقالتة لأسباب صحية فقط، نافيا بشكل قاطع اقالته.



وقال المصدر لـ"المال" إنه لا توجد أى خلافات أدت إلى استقالة عشماوى من الصندوق، مشيرا إلى أنه تقدم باستقالته منذ ايام قليلة وتم قبولها من قبل رئيس مجلس الوزراء .



ورفض المصدر الافصاح عن هوية المدير التنفيذى القادم للصندوق حتى يصدر قرار بتعينه بشكل رسمى ، الا انه قال ان المرشح الوحيد للمنصب حضر الى الصندوق اليوم والتقى بعدد من الموظفين ومن المتوقع الاعلان رسمياً عنه خلال الاسبوع المقبل .



وكانت تقارير صحفية قد تداولت اسم إبراهيم كرم، لتولى منصب المدير التنفيذى القادم للصندوق الا ان المصدر لم ينفى او يؤكد اختيار هذا الاسم .



وكان عشماوي قد تم تعيينه مديرا للصندوق بقرار من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في أغسطس عام 2015، وشغل قبلها رئيس المصرف المتحد.



وحقق صندوق تحيا مصر العديد من الإنجازات حيث وصلت التبرعات التى تلقاها بنحو 10 مليارات جنيه بناءً على تصريحات محمد عشماوى نفسه، قبيل أيام من استقالته، كما أن الصندوق خلال 2017 حقق الكثير من المشروعات على أرض الواقع، وفى صدارتها أزمة العشوائيات، حيث تم إنشاء حى الأسمرات، وهو مشروع لمجتمع عمرانى استهدف بناء 425 وحدة سكنية شاملة جميع المناطق الخدمية والترفيهية، ومنطقة العسال فى شبرا



واعلنت رئاسة الجمهورية فى يوليو 2014 تدشين صندوق «تحيا مصر» تفعيلًا للمبادرة التى سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: إن ذلك يأتى تقديرًا للحظات الدقيقة التى يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة استدعت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن.



وتم إنشاء حساب بالبنك المركزى تحت رقم 037037 لتلقى مساهمات المصريين فى الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية لحساب الصندوق، ويخضع الصندوق للإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.



