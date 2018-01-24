القاهرة للدواجن تخصص 46 مليون جنيه لإنهاء خدمة عاملين

القاهرة للدواجن 66

شريف عمر:



أدرجت القوائم المالية لشركة القاهرة للدواجن، بنداً يتضمن وجود مخصصات بقيمة 46.195 مليون جنيه، لتغطية القيمة المطلوبة لإنهاء خدمة عاملين، بناء على قرار مجلس الإدارة، الصادر فى 14 يناير الحالى.

تبلع القيمة الإجمالية للمخصصات التى كونتها القاهرة للدواجن خلال العام الماضى نحو 55 مليون جنيه.



وكانت القوائم المالية للشركة قد أظهرت ارتفاع أرباحها بنحو 38% لتحقق 364.1 مليون جنيه، العام الماضى، مقابل 263.3 مليون جنيه فى 2016، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه.



وأعلنت القاهرة للدواجن فى بيان منشور اليوم، على شاشة التداول فى البورصة، أنها حصلت على قطعة أرض بمساحة 2750 فدانا فى منطقة العلمين، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما، لإنشاء مشروعات توسع فى نشاط جدود الدواجن والأمهات، باستثمارات 1.050 مليار جنيه.



يبلغ رأسمال الشركة 479 مليون جنيه، موزعاً على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويضم هيكل الملكية كل من مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية، وبنك ناصر الاجتماعى، والمصرية للمشروعات السياحية العالمية، وتعمل الشركة فى مجال قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، مع التركيز على الأغذية المعلبة واللحوم، ولديها 18 شركة تابعة تعمل في جميع أنحاء مصر، وتأسست عام 1977.

