الزمالك بزي جديد أمام المصري.. ومباراة ودية استعدادا لإنبي

الزمالك بزي جديد أمام المصري

على المصرى:



أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدى، فى الثامنة مساء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع العشرين من الدورى المصرى الممتاز، بزي جديد من تصميم شركة جوما، تم استلامه منذ ثلاثة أيام.



وقرر إيهاب جلال المدير الفنى للقلعة البيضاء، خوض مباراة ودية، فى الثانية عشرة والنصف ظهر غدا الخميس، أمام نجوم المستقبل، في إطار الاستعدادات لمواجهة إنبي، يوم 31 يناير الجاري، بالجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري.



وتحرك مسئولو الزمالك رسميا في سباق ضم محمد عبد الغني لاعب فريق مصر، وتم إرسال فاكس رسمي لإدارة ناديه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكلف مجلس الزمالك وكيل اللاعبين سيد مرعي، بالتفاوض مع إدارة نادي مصر للتعاقد مع المدافع في الفترة الحالية في ظل تألقه مع فريقه في دوري القسم الثاني.



يذكر أن الأهلي سبق وطلب التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الحالية، قبل أن يدخل الزمالك في مفاوضات جادة لضم اللاعب، سعيا من الجهاز الفني للفريق، لتدعيم خط الدفاع بعد الموافقة علي رحيل علي جبر لنادي ويست بروميتش الإنجليزي خلال الفترة الحالية.



ووقع محمد رمضان، صانع ألعاب الزمالك، اليوم الأربعاء، عقدًا مع سموحة، لمدة موسم ونصف، على سبيل الإعارة، موضحا أنه أنهى اتفاقه مع الفريق السكندرى، الذي سيحسم الأمر مع الزمالك، خلال الساعات المقبلة، بعدما رفض الدخول في صفقة تبادلية مع مصر المقاصة، ضمن قائمة تضم أحمد مجدي وصلاح عاشور، من أجل الحصول على عماد فتحي، ونانا بوكو، من المقاصة.