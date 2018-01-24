الأداء المتباين يسيطر على البورصة حتى ختام التعاملات

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17 % عند مستوى 15170 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 846 نقطة ، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 2016 نقطة،واستقر «EGX50» متساوى الأوزان عند مستوى أمس الثلاثاء 2710 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.54% عند مستوى 14857نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 96.8 مليون جنيه و404 ألف جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية و الأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 4.5 مليون جنيه و12 مليون جنيه و6 مليون جنيه و74.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 63 سهم من إجمالى 187سهما متداولا،بينما هبط 85 وبقى 39 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30 % عند مستوى 15197 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.50% عند مستوى 842 نقطة.



وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار غدا الخميس الموافق 25 يناير أجازة رسمية بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف العمل اعتبارا من الأحد القادم.