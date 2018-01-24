معهد القلب يعلن عن أكبر قاعدة بيانات للمرضى المصريين.. الجمعة

عمليات القلب



الصاوي أحمد



يعلن المعهد القومى للقلب، فى مؤتمر صحفى كبير يوم الجمعة المقبل، عن نجاح دراسة جديدة فى علاج قلوب المصريين، كما يتم الإعلان عن أكبر قاعدة بيانات لمرضى القلب فى مصر، يحضر المؤتمر كوكبة من كبار خبراء القلب فى مصر.



وبحسب بيان صادر صباح اليوم، أكد أستاذ علاج أمراض القلب د.هاني راجي، عن نتائج دراسة ضخمة أجريت على قلوب المصريين بمعهد القلب شملت بيانات كاملة لـ 866 مريضا تم حجزهم بمعهد القلب، واستمرت عامين وكشفت نتائجها إن المرضى المصريين سنهم أصغر عشر سنوات من المرضي في البلاد الأخرى، ونسبة التدخين والسكر بينهم أعلى من معظم الدول الأوربية والأمريكية.



وأكد "راجي" أن استخدام المصريين للدعامات والتوسيع بالبالونة عند إصابتهم بجلطة القلب نسبته أقل من النسبة المطلوبة عالميا ومازال استعمال مذيبات الجلطات الدوائية يتم الإعتماد عليه أكثر رغم أنه اقل فاعلية م القسطرة والدعامات، وشمل ذلك معهد القلب رغم انه مجهز لإجراء القسطرة والجراحات بنسبة 100% إلا أن 38% فقط من المرضى هم من يجرى لهم قسطرة.



وكشفت الدراسة أن 61% من المرضى مصابين بارتفاع في نسبة الكوليسترول، بما يمثل أكثر من نصف الخاضعين للدراسة، ونسبة السمنة 30%، والمرضى المصابين بجلطة في القلب 54% منهم تم علاجهم عن طريق مذيبات الجلطة، و37% تم علاجهم عن طريق قسطرة القلب وتركيب دعامات في عدد بسيط جدا من المرضي وهو أقل من 8%.



كما كشفت الدراسة أنه من بين 886 مريضا غادر 867 المستشفى حيا، فيما تمثل نسبة النجاة من المرض 97,9%، ونسبة الوفيات 2,1% وهي من النسب الممتازة جدا وتعكس جودة الرعاية الطبية وقدرتها على خفض الوفيات في الأمراض الخطيرة.



وأضاف أن الدارسة أوضحت أن قصور الشرايين التاجية هو أكثر الأمراض إصابة للمصريين، وأن نسبة الوفيات بين المرضى الذين خضعوا لقسطرة القلب في الحالات الحادة كانت 4.5 % وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما لأسباب تتعلق بحدة الحالات وتعقدها وتأخرها في العلاج.

