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اقتصاد وأسواق
آن آي للاستشارات: نسعى للتعاون مع شركات قطاع الأعمال العام والخاص
الأربعاء 24 يناير 2018 02:43 م
ان اي للاستشارات
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ان اي للاستشارات
المال- خاص
قالت مجلس إدارة شركة إن آي للاستشارات: "نسعى للتعاون مع البنوك الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص".
وتأسست الشركة نوفمبر الماضي كواحدة من شركات إن آي كابيتال القابضة
ورأس الاجتماع السيد طارق منصور رئيس مجلس الإدارة والسيد أحمد سعد العضو المنتدب للشركة بحضور الدكتور خالد سري صيام والسيد محمود عبد الله والسيد أشرف غزالي أعضاء مجلس الإدارة.
ومن جانبه قال السيد طارق منصور "نأمل في أن يكون للشركة دور مهم في تقريب الفجوة بين القطاعين العام والخاص لما لذلك من أهمية في دعم المشروعات القومية وللنهوض بكل القطاعات".
وأضاف، أنه يأمل في أن يكون لمساهمة الشركة دور مهم في عملية التطوير وإعادة الهيكلة الجارية للجهات والبنوك والشركات الحكومية المملوكة للدولة.
وقال السيد أحمد سعد، إن الشركة تشترك في عملية إعادة هيكلة وتطوير بنك الاستثمار القومي وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99) التابع لوزارة الانتاج الحربي وتعمل الشركة كذلك كمستشار طرح لوحدة المشاركة مع القطاع الخاص في احدي مشروعاتها.
وأضاف، "نحن نسعي لدعم وتطور الاقتصاد المصري الواعد من خلال التوسع في تقديم الخدمات الاستشارية لتحسين أداء الشركات المملوكة للبنوك الوطنية بالتعاون مع البنوك الاستثمارية التابعة لها وشركات قطاع الاعمال العام و كذلك الشركات المشتركة مع القطاع الخاص. بالاضافة الي العمل على التطوير المؤسسي لعدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة التخطيط."
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