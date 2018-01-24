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بنـــوك
إي جي بنك يطلق حاضنة أعمال جديدة مع كايرو إنجيلز
الأربعاء 24 يناير 2018 02:40 م
EG Bank
أخر الأخبار
EG Bank
سيد بدر
أطلق EG Bank بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، Cairo Angels حاضنة الأعمال Mint التي تستهدف تدعيم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ويستمر برنامج الحاضنة الجديدة لمدة 3 أشهر وتوفر بيئة تنافسية للشركات، وتم تصميمه لدعم الشركات الناشئة التى تمتلك منتجاً قائماً بالفعل، والوصول بها إلى مستوى أفضل، إلى جانب تأهيلهم للحصول على فرص جاذبة للمستثمرين.
يذكر أن الحاضنة لن تستحوذ على أى من أسهم الشركات الناشئة المشاركة فيها ولن تقدم التمويل إلى نظيرتها المشاركة فى البرنامج، فالشىء الوحيد الذى يتوقعه البنك من الشركات الناشئة هو شغفها والتزامها للوصول بأعمالها إلى مستوى أفضل.
وسيتم توفير سلسلة من ورش العمل التى سيقدمها البنك وشركاؤه والتى تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة فى تجاوز التحديات الرئيسية والنهوض بالشركة وتعزيز مهارات الفريق فى العديد من القطاعات مثل القطاع المالى والمبيعات والتسويق والتجارب السريعة عبر قنوات التسويق.
وقال على شلقاني، رئيس مجلس إدارة Cairo Angels، إن الشركة تعتزم استغلال خبرتها في دعم الشركات الناشئة لمساندة الشركات ضمن حاضنة الأعمال Mint وتحديد أوجه المساعدة التي تحتاجها، وتحديد الثغرات في المشروعات المتقدمة والعمل مع المستشارين والخبراء للتغلب عليها.
في سياق متصل قالت سوزان واردانى، مديرة الخدمات المصرفية للشباب بإي جي بنك، إن البنك يهدف من إطلاق الحاضنة الجديدة لدفع الشركات الناشئة نحو معرفة الأدوات المناسبة للتحول لشركات كبرى، بالتعاون مع Cairo Angels.
وأكدت أن برنامج الحاضنة سيوفر التكنولوجيا والمعرفة والخبرة وفرص التواصل للشركات الناشئة، للانتقال بالشركات الناشئة إلى مستويات أعلى.
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