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طاقة
البترول: الصعيد على رأس أولويات استراتيجية التنمية 2030
الأربعاء 24 يناير 2018 02:07 م
الملا خلال اجتماع هيئة البترول
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الملا خلال اجتماع هيئة البترول
نسمة بيومي
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030،بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية وضعت الصعيد على رأس أولوياتها
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018/2019 بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ، ورئيس جامعة جنوب الوادي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يقوم بدور مهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تكثيف الأنشطة البترولية المختلفة بهدف الاستمرار فى توفير احتياجات كافة محافظات الصعيد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي
وأشار إلى أن هناك اهتمام ودعم مستمر من قبل المؤسسة الرئاسية للإسراع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل للتيسير على أهالي الصعيد .
ولفت الملا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر والذى يعتبر مشروع المستقبل بالنسبة لجنوب مصر وهو فاتحة خير لمصر ويأتي متزامناً مع ترسيم الحدود مع السعودية حيث سيمكن مصر لأول مرة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بتلك المناطق ليعيد رسم خريطة الاستثمار في صعيد مصر ويساهم في زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز .
ومن جانبه استعرض المهندس محمد شيمي رئيس الشركة خطة إنتاج الشركة خلال العام المالي الجديد 2018/2019
وأوضح شيمي أنه من المخطط أن يبلغ إجمالي إنتاج الشركة حوالى 9ر8 مليون برميل سنوياً ، وحفر 7 آبار استكشافية و11 بئراً تنموياً وصيانة 36 بئراً.
وفيما يخص المشروعات الجديدة أشار رئيس الشركة إلى أنه بالنسبة لمشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية تم بالفعل وصول المركب التي تقوم بأعمال المسح السيزمى ثنائى الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر وتم الانتهاء من أعمال مسح 4200 كيلو متر طولي من إجمالي 10 ألاف كيلو متر طولى ، كما أنه جارى أعمال تجميع البيانات بالمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر ، ويتم حالياً أعمال الترويج للبيانات الجديدة وإجراء عمليات التسويق لجذب شركات البحث.
وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات للاستفادة من غاز الشعلة بشركتي عش الملاحة وبتروكريم ، ويتم حالياً التنسيق مع هيئة البترول لإنشاء شركة لاستغلال غاز الشعلة.
كما أوضح أن الشركة تقوم حالياً بأعمال التطوير المؤسسي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتحسين أداء أنشطة الإنتاج والتكرير وتوزيع المنتجات والإصلاح الهيكلي وتنمية الموارد البشرية ، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات
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