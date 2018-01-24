المنير يعلن موعد إحالة تشريع تبسيط الإقرارات الضريبية للبرلمان

عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

مها أبوودن



قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الهدف من التعديل التشريعى الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تبسيط الإقرارات الضريبية، تحقيق الدقة المطلوبة فى كتابة بيانات الإقرار التى قد تساعد فى بناء قواعد بيانات إحصائية سليمة دون إرهاق الممولين بضيق الوقت المتاح لتقديمها خلال الموسم.



ووافق المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على تعديل تشريعى بقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، يهدف إلى تبسيط الإقرارات الضريبية.



وأضاف المنير أن التعديل التشريعي سيحال للبرلمان بعد انتهاء فترة الإجازات حتى يتسنى تطبيقه خلال موسم الإقرارات الضريبية الجارى، والذى بدأ فى يناير وينتهى فى إبريل المقبل.



ويتيح التعديل تقديم الإقرارات الضريبية على مرتين، أحدهما خلال الموسم الذى بدأ فى يناير وينتهى فى أبريل من كل عام، والثانى بعدها بشهرين.



ونص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول إقراره الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يتسنى له فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لانتهاء فترة تقديم الإقرار الضريبى.



ولا يعتد وفقًا للنص المعدل، بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول المصاحبة للإقرار والبيانات المرافقة بها، لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديمها خلال فترة الموسم.



وينص التعديل على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة عن بعض المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة تيسيرًا وتشجيعًا على سرعة سداد الضريبة.



كان عمرو المنير نائب وزير المالية، قد كشف لـ"المال"، عن قرب صدور تعديل تشريعى لتبسيط الإقرارات الضريبية.