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بنـــوك
أمان تحصل على ترخيص مؤقت لتمويل متناهى الصغر
الأربعاء 24 يناير 2018 01:13 م
حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان
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حازم مغازى الرئيس التنفيذى لشركة أمان
الشركة تستهدف افتتاح 150 فرعا خلال خمس سنوات
سيد بدر
نجحت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر في الحصول على الترخيص المؤقت من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاطها في السوق المحلية المصرية وفقا لأحكام قانون تنظيم المشروعات متناهية الصغر رقم 141 لسنة 2014 وقواعد ومعايير الممارسة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 173 لسنة 2014.
وتسعى أمان للتمويل متناهى الصغر، التابعة لشركة راية القابضة، خلال الفترة القريبة المقبلة لإنهاء الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي وبدء انطلاقها بقطاع التمويل متناهي الصغر في السوق المحلية.
وعبر المهندس حازم مغازى، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، عن بالغ سعادته بحصول أمان للتمويل متناهي الصغر على الترخيص المؤقت لمزاولة النشاط في مصر، مؤكدًا أن تأسيس الشركة يأتي ضمن مستهدفات الشركة للمساندة في خطة الدولة لنشر الشمول المالي والوصول بالخدمات المالية لكل فئات المجتمع، وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة نسب تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
وكشف مغازي، عن اعتزام أمان للتمويل متناهي الصغر بدء نشاطها عبر 55 فرعا منتشرة في كل أنحاء الجمهورية خلال أول عامين، على أن تتم زيادة عدد الفروع إلى 150 بعد مرور خمس سنوات، قائلا: "تضع الشركة ضمن استراتيجيتها سهولة الوصول للعملاء المستهدفين داخل أماكن تواجدهم، وسرعة الحصول على الخدمات المالية في مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء البيانات اللازمة."
وتعتبر أمان للتمويل متناهي الصغر أحدث الشركات التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، ويأتي تأسيسها انطلاقًا من حرص الشركة على استغلال الفرص التوسعية في القطاع المالي غير المصرفي بمصر، خاصة بعد صدور القانون المنظم للنشاط، وتركيز استراتيجية التنمية في الدولة على التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة ونشر فكر العمل الحر.
ووفقًا للرئيس التنفيذي لأمان، فقد بدأت الشركة الجديدة اتخاذ الخطوات العملية والتنفيذية لاستيفاء متطلبات هيئة الرقابة المالية للحصول على الترخيص النهائى قبل مرحلة الانطلاق الفعلى لبرامجها التمويلية المقدمة لعملائها، حيث انتهت من وضع سياستها التمويلية ولوائحها الداخلية واختيار النظام الخاص بتنفيذ وتيسير ومتابعة الأعمال وتعيين المسئولين الرئيسييّن عن القطاعات المختلفة.
وتعتبر شركة راية القابضة أحد أكبر الكيانات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط، وهي مدرجة بالبورصة المصرية برأسمال يبلغ 504.6 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، وتتنوع استثماراتها لتضم عددا كبيرا من الشركات بمجال الدفع الإلكتروني والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتزم اقتحام قطاع الخدمات المالية غير المصرفية عبر شركتها التابعة، أمان للخدمات المالية، كما تمتلك شركة تابعة في قطاع التأجير التمويلى.
يذكر أن التمويل متناهى الصغر يشهد نشاطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بعد صدور القانون المنظم لعمل الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، وارتفع حجم النشاط ليتجاوز 6 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية، بزيادة 10% على الربع الثانى من نفس العام.
التمويل متناهي الصغر
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