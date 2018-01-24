حملة السيسي تتقدم بأوراق ترشحه لهيئة الانتخابات

حملة السيسي



تقدمت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأربعاء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك عن طريق وكيله الرسمي الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة.



صرح بذلك المستشار علاء فؤاد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح في الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



