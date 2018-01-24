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استثمار
القلعة للاستشارات المالية: الإصلاح الاقتصادي بمصر جذب المستثمرين
الأربعاء 24 يناير 2018 01:03 م
شركة القلعة للاستشارات المالية
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شركة القلعة للاستشارات المالية
المال- خاص
قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر يضع أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي على عدة مراحل، شملت المرحلة الأولى منه تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة في أسعار المحروقات.
وبمطلع العام المالي الحالي بدأت الجولة الثانية من البرنامجمن خلال زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40% إلى 100%، وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ1%، وإعادة تسعير بعض الخدمات الحكومية.
ويرى هيكل، أن اهتمام وتركيز مجتمع الاستثمار العالمي بدأ في الانحسار فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا ، وهو ما يعد يعد تحولًا في الاهتمام بدول الأسواق الناشئة حول العالم والذى كان ملحوظًا في السنوات السابقة.
وأكد هيكل ، خلال تواجده حاليًا في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا أن اقتصاد مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا من حيث مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أن تطورات أوضاع الاقتصاد المصري سوف تكون محل مناقشات ولقاءات سوف يعقدها مع نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين الدوليين في اجتماعات منتدى "دافوس" في سويسرا والتي تعقد حاليًا بحضوره.
وسجلت معدلات نمو الاقتصاد المصري أكثر من 5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.4% في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، فيما تستهدف مصر معدلات نمو بنحو 5 % للعام المالي الجاري.
وانطلق أمس رسميًا فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس، بشرق سويسرا، بمشاركة حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية، خلال الفترة من 23 – 26 يناير 2018.
ويحضر المنتدى الذي يقام سنويًا، عدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.
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