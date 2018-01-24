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سيــارات
الإحصاء: 92.4 مليون دولار حجم صادرات السيارات والمكونات
الأربعاء 24 يناير 2018 12:34 م
مكونات السيارات
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مكونات السيارات
أحمد عوض
بلغ إجمالى صادرات قطاع السيارات ومكوناتها، 92 مليونا و458 ألفا و484 دولارًا، خلال اﻷشهر العشرة اﻷولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بحسب التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه؛ فإن إجمالى عدد المركبات التى صدرت خلال تلك الفترة، 741 وحدة، بقيمة 71 مليونا و783 ألفًا و870 دولارًا، لتستحوذ على %77.6 من إجمالى حجم صادرات القطاع؛ وبلغت حجم صادرات مكونات السيارات «قطع الغيار»، 20 مليونًا و675 ألفا و397 دولارًا.
وتصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات ومكوناتها، بقيمة 21.4 مليون دولار، لتستحوذ على حصة %23، من إجمالى صادرات القطاع، وجاءت «النيجر» فى المرتبة الثانية، بحصة %8.7، مسجلة 8 ملايين دولار، وتبعتها «الإمارات» بقيمة 7.2 مليون دولار.
جاءت «السعودية» فى المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات والمكونات؛ بقيمة 6.7 مليون دولار، وتليها «الكاميرون» 6.5 مليون، تبعتها «فرنسا» بقيمة 5 ملايين دولار.
طبقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ ارتفعت حجم صادرات السيارات والمكونات بنسبة %16.5 خلال أكتوبر الماضى، لتصل إلى 3 ملايين و225 مليونًا و686 دولارًا، مقابل 2 مليون و767 مليونا و578 دولارًا، فى سبتمبر الماضى، لتقتصر صادرات القطاع على 20 دولة من أصل 53، كما انضمت «أوغندا» إلى قائمة الدول المستوردة من مكونات السيارات المحلية.
على صعيد واردات السيارات خلال الشهور العشرة اﻷولى من العام الماضي؛ بلغت 137 ألفا و607 مركبات، بقيمة 154 مليون و320 ألفا و817 دولارًا.
أكد بيشوى ترياق، مدير عام مجموعة مصانع الترياق، المتخصصة فى إنتاج الردياتير وأجزاء من مكونات السيارات، أن حجم صادرات مكونات السيارات تشهد ارتفاعا، بفضل اتجاه الشركات العاملة بالسوق المحلية إلى تصدير منتجاتها فى ظل انخفاض حجم الكميات الموردة للمصانع المحلية.
وأضاف أن اﻷسواق اﻷفريقية بمثابة المحور الإستراتيجى فى زيادة حجم صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، فى ظل انخفاض مبيعات السيارات باﻷسواق العربية، موضحا أن حجم صادرات «الترياق» شهدت تراجعا للدول العربية خلال فترة الثلاثة أعوام الماضية.
قال عمرو نصار، المدير التنفيذى لشركة mcv، إن حجم الصادرات المصرية من السيارات «ضعيفة للغاية» على حد وصفة، نتيجة انخفاض نسب القيمة المضافة بمكونات الإنتاج المحلية، موضحا أن الشركات العالمية تتجه إلى استيراد المركبات التى تتجاوز بها نسب القيمة المضافة %50.
عن عدم دخول شركات محلية مجال التصدير، رغم تجاوز نسب المكون المحلى بمنتجاتها %75؛ أوضح أن تلك المصانع لم تحصل على الضوء اﻷخضر من جانب الشركة «اﻷم»، بتصدير منتجاتها لمختلف الدول.
وأكدت مها صالح المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف زيادة حجم صادرات قطاع السيارات من خلال إدراج شركات جديدة ضمن البرنامج التأهيلي للشركات المحلية مختلف القطاعات من بينها "السيارات".
وقد منح المجلس التصديري للصناعات الهندسية شهادات تصديرية معتمدة لـ 4 شركات محلية خلال الفترة الماضية؛ بهدف تمكنهم من تصدير منتجاتها لمختلف الدول اﻷوروبية واﻷفريقية.
وأشارت صالح، إلى أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات تعتبر من القطاعات التى تستحوذ على حصة تصديرية كبيرة من إجمالى صادرات الصناعات الهندسية، موضحا أن حجم صادرات المركبات ومكوناتها تراوحت بين 20 و25% خلال اﻷحدى عشر اﻷولى من العام الماضى.
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