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سيـــاســة
6 وزارات تناقش المحاور الأخيرة لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل
الأربعاء 24 يناير 2018 12:30 م
6 وزارات تناقش المحاور الأخيرة لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل
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6 وزارات تناقش المحاور الأخيرة لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل
اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، بحضور ممثلين عن وزارات الري والخارجية والزراعة والتعليم العالي والبيئة والاسكان وشركة الريف المصري الجديد بمقر وزارة الإنتاج الحربي
ويأتي الاجتماع في إطار اجتماعات اللجنة التي تشكلت في شهر نوفمبر الماضي لمناقشة المحاور الأخيرة التي وضعتها الجهات المشاركة فى مؤتمر (مصر تستطيع - بأبناء النيل) لتحديد آليات التنفيذ لها بشكل جيد لتحقيق أقصى استفادة أثناء فترة انعقاد المؤتمر والمخطط عقده خلال عام 2018 .
أعرب " العصار" عن تقديره للدور الذى تقوم به وزارة الهجرة لمتابعة الجهات المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع 3 " للوصول إلى محاور رئيسية وخطوط عريضة للمؤتمر لتحقيق أقصى استفادة من خبراء وعلماء مصر بالخارج في تنفيذ مشروعات تقوم على الاستغلال الأمثل للمياه وإمكانية الاستفادة القصوى منها في تنفيذ مشروعات ذات أبعاد اقتصادية وبيئية وتنموية بالدولة .
وأكد "العصار" أن وزارة الإنتاج الحربي سيكون لها دور حيوي في هذا المؤتمر من خلال اجراء مناقشات مع كافة العلماء المصريين من الداخل والخارج والذين لديهم أفكار بناءه لتنفيذ المشروعات القومية واخطارهم بعزمها توظيف جميع إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الفنية والتكنولوجية والبحثية والبشرية للاستفادة من هذه الأفكار وتطبيقها صناعيا.
ومن جانبها تقدمت "مكرم" بالشكر " للعصار" ،علي استضافته الاجتماع بمقر وزارة الإنتاج الحربي التي تعد القلعة الصناعية الوطنية التي ترعي التصنيع الحربي وتدعم القطاع المدني والاقتصادي من خلال المشاركة في المشروعات التنموية والقومية الكبرى.
وأعربت "مكرم" عن تقديرها للجهود التي قامت بها الجهات المشاركة في المؤتمر للوصول الى نتائج يمكن وضعها كمحاور رئيسية للمؤتمر ، مؤكده أن المحور الرئيسي لمؤتمر "مصر تستطيع 3 " هو الاستغلال الأمثل للموارد المائية باعتبار المياه أحد أهم ملفات الأمن القومي وسر الحياة الذى يقوم عليه الوجود وتعتمد عليه التنمية .
وقالت "مكرم " أن وزارة التعليم العالي ستشرف علي اعداد جلسات المؤتمر ليخرج معبرا عن التحديات التي نمر بها وفقا للاستراتيجية الوطنية للمياه ، ومقترحا لحلول عملية قابلة للتنفيذ وفقا لأحدث ما وصل اليه العلم في العالم في المجالات المقترحة.
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