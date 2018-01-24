التخطيط تنظم ورشة عمل لدعم قطاع السياحة

وزير السياحة - فوج أقداس االأٌقداس



نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاع السياحة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.



وناقش الورشة استراتيجيات كل وزارة مشاركة في قطاع السياحة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها



وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية قطاع السياحة في مصر باعتبارها مصدر مهم وأساسي من مصادر الدخل القومي إلى جانب مساهمته بشكل كبير في معدلات النمو الاقتصادية



وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتحديث قطاع السياحة في الرؤية وفقاً للتحديات التي تواجه القطاع على رأسها العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة موضحة الأثر السلبي لتلك العمليات على القطاع بانخفاض معدلات السياحة ونسب مساهمتها في معدل النمو.



كما أوضحت "السعيد" أن المشروعات التنموية والقومية التي تسعي الدولة حالياً لتنفيذها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي من شتى الاتجاهات



كما أشادت بدور القطاع الخاص واسهاماته في مجال التنمية السياحية.



ومن جانبه شدد د. حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط على ضرورة الاهتمام بالسياحة البيئية والتوجه التدريجي نحو هذا النمط من أنماط السياحة لما تسجله من نسب أعلى من السياحة التقليدية في معدلات النمو



وأكد على ضرورة إدماج البعد البيئي في كافة القطاعات مع توضيح العلاقة بين التنمية البيئية ودعم الاقتصاد وتوفير العدالة الاجتماعية وقال أباظة: "إننا لا نملك رفاهية الوقت.. فلابد من حصر المشكلات لمواجهتها وإيجاد حلول لها".



وأضاف أباظة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ليست ملكًا لوزير أو حكومة بل هي ملك للشعب فهي استراتيجية دولة كما أشار إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتي لا يأت أي بعد علي حساب الاّخر وتابع أنه لابد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الاخر إلي جانب الشفافية والمحاسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في قطاع السياحة.



وشارك بورشة العمل د. حسين أباظة وعدد كبير من ممثلي الوزرات الأخرى والمعنية بموضوع الورشة اليوم ومنهم ممثلين عن وزارة السياحة، وزارة الآثار، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن حضور ممثلين عن وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما حضر أخرون من معهد التخطيط القومي والمركز القومي للبحوث.



يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الثالثة عشر لوزارة التخطيط، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.







