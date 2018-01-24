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بورصة وشركات
سي آي كابيتال تطلق المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار بالشرق الأوسط
الأربعاء 24 يناير 2018 12:00 م
سى آى كابيتال
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سى آى كابيتال
أسماء السيد
تنظم شركة "سي آي كابيتال" المجموعة، المؤتمر السنوي الثاني للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 30 يناير وحتى الأول من فبراير 2018.
وأوضحت الشركة -في بيان حصلت "المال" على نسخه منه- أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء، وممثلي الجهات الحكومية المختلفة، لمناقشة أهم المحاور الاقتصادية التي تتضمن الشمول المالي، والإصلاحات المالية العامة، وتحسين مناخ لاستثمار، وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو بالقطاع الخاص وتشجيع الصادرات.
وستضم جلسات المؤتمر عرض آخر التطورات في المشروعات القومية، وخطط الدولة لإدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة.
ويركز المؤتمر هذا العام على نتائج الإصلاحات المالية في مصر، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وهناك عدة دلائل تشير إلى أن هذه الاقتصادات استجابت بصورة أسرع من المتوقع للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال هذا العام، مما أثر على الأداء المالي والتشغيلي بشكل إيجابي للشركات في هذه البلاد بعد عام واحد من تنفيذ تلك الإصلاحات المالية.
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