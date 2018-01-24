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استثمار
النقد الدولى: تباطؤ الإصلاحات إحدى المخاطر على الاقتصاد
الأربعاء 24 يناير 2018 11:45 ص
صندوق النقد
أخر الأخبار
صندوق النقد
سمر السيد وهاجر عمران
حدد صندوق النقد الدولى، المخاطر المحتملة للاقتصاد المصرى فى تقرير خبراء وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتمثلت المخاطر فى تباطؤ الإصلاحات التى قد تكون بسبب عدد من الأشياء من بينها إنهاك الإصلاح، ومخاوف حدوث التوترات الاجتماعية، فى إطار متابعة الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن التباطؤ في الإصلاحات الهيكلية سيضر بالاستثمار الخاص والنمو.
وأضاف الصندوق أن هناك مخاطر أخرى نتيجة تعثرات بعض السياسات، بسبب تسهيل السياسة النقدية قبل الأوان والتدخلات غير الشفافة في سوق الفوركس للحد من تحركات أسعار الصرف، والتعثر المالى وزيادة الإنفاق الاجتماعي سيضر بالمصداقية ويقوض استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن من بين تلك المخاطر عدم اليقين الجيوسياسى نتيجة تكثيف مخاطر التجزؤ والأمن في جزء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، التى ستؤدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، مشيرًا إلى أن تفاقم الوضع الأمني سيضعف السياحة فى مصر.
وقال إن تشديد الظروف المالية العالمية وتعزيز أسعار الدولار الأمريكي واليورو مقابل العملات الأخرى، والتقييمات الصحيحة للسوق قد تضعف من الشهية الشوقية تجاه السندات الخارجية المصرية.
وتابع: التباطؤ الكبير فى الاقتصادات المتقدمة الرئيسية كالصين، وانخفاض التضخم فى منطقة اليورو واليابان وتقويض النمو المتوسط الأجل في الاقتصادات المتقدمة، وتخصيص الموارد بشكل خاطئ، وتراجع الإنتاجية وانخفاض نمو الشركاء التجاريين سيؤدي إلى تقليل الطلب على الصادرات المصرية.
وأكد أن الزيادة الكبيرة فى أسعار النفط العالمية سيضعف الحساب الجارى، ويرفع فاتورة دعم الوقود.
صندوق النقد
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