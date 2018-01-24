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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد يعلن 5 مخاطر تواجه الاقتصاد المصري
الأربعاء 24 يناير 2018 11:43 ص
صندوق النقد الدولي
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صندوق النقد الدولي
سمر السيد وهاجر عمران
حدد صندوق النقد الدولي عددا من المخاطر المحتملة للاقتصاد المصري في تقرير خبراء وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتمثل المخاطر في تباطؤ الإصلاحات التي قد تكون بسبب مخاوف حدوث التوترات الاجتماعية في إطار متابعة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن التباطؤ في الإصلاحات الهيكلية سيضر بالاستثمار الخاص والنمو.
أضاف الصندوق، أن هناك مخاطر أخرى نتيجة تعثرات بعض السياسات بسبب تسهيل السياسة النقدية قبل الأوان والتدخلات غير الشفافة في سوق الفوركس للحد من تحركات أسعار الصرف ، كما أن التعثر المالي و زيادة الإنفاق الاجتماعي سيضر بالمصداقية ويقوض استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن من بين تلك المخاطر عدم اليقين الجيوسياسى نتيجة تكثيف مخاطر التجزؤ والأمن في جزء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، التي ستؤدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية، مشيراً إلى أن تفاقم الوضع الأمني سيضعف السياحة في مصر.
وقال إن التشديد غير المتوقع في الظروف المالية العالمية وتعزيز أسعار الدولار الأمريكي واليورو مقابل العملات الأخرى قد يضعف من الشهية التسويقية تجاه السندات الخارجية المصرية.
وتابع: "التباطؤ الكبير في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية كالصين وانخفاض التضخم في منطقة اليورو واليابان وتقويض النمو المتوسط الأجل في الاقتصادات المتقدمة ، وتخصيص الموارد بشكل خاطئ، وتراجع الإنتاجية وانخفاض نمو الشركاء التجاريين سيؤدون إلى تقليل الطلب على الصادرات المصرية.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط العالمية سوف يضعف الحساب الجاري ويرفع فاتورة دعم الوقود .
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