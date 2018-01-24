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اتصالات وتكنولوجيا
هاشتاج عيد الشرطة يتصدر تويتر
الأربعاء 24 يناير 2018 11:37 ص
هاشتاج
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هاشتاج
أحمد صبري
تصدر هاشتاج #عيد_الشرطة، المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، فى أقل من ساعة على بدء احتفال وزارة الداخلية، بالعيد الـ66 للشرطة والموافق غدًا 25 يناير.
وتناولت التغريدات بشكل رئيسي شهداء الشرطة وتضحياتهم، ونشروا العديد من صور من استشهدوا من ضباط وجنود فى أحداث إرهابية العام الماضي.
وغرد الحكيم الثائر على هذا الهاشتاج، وقال: "تحملتم عنا ما لا يتحمله بشر أعانكم الله على ما فيه الخير لمصر، وينصركم الله على الإرهاب كل سنة وأنتم ومصر بخير".
وجاء فى المركز الرابع هاتشاج #تويته_في_حب_25يناير، وتناول شهداء الثورة الذين استسهدوا أثناء المواجهات مع الشرطة، وأكد المغردون على هذا الهاشتاج أن هذا التاريخ وهو 25يناير عيدًا للثورة وليس للشرطة.
وغردت فاتن على هاشتاج #تويته_في_حب_25يناير، قائلة: "ثورة 25 هى ثوره المجد أعظم حدث في تاريخ مصر، مهما شوهوا صورتها وصورة شهدائها هفضل أحبها وأدافع عنها".
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