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استثمار
مشروعات البنية التحتية تجذب الاستثمارات الاسترالية
الأربعاء 24 يناير 2018 11:15 ص
الاستثمارات الأجنبية
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الاستثمارات الأجنبية
معتز محمود:
قال نيل هوكنز، سفير أستراليا فى القاهرة، إن تحسن مشروعات البنية التحتية فى مصر، وتوافر الاستقرار السياسى سيساعد الشركات الأسترالية على استغلال فرص العمل المتاحة.
وأضاف لـ«المال» على هامش الاجتماع الذى عقده مع أعضاء من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأستراليا خلال عام 2017 بلغ 650 مليون دولار.
وأشار إلى أن توافر البنية التحتية فى مصر حاليا، وفى مقدمتها الكهرباء، سيساعد على جذب الشركات الأسترالية للسوق المحلية، لافتا إلى أن هناك مساعى لتشجيع العلاقات بين البلدين.
وأكد هوكنز أن هناك جهودًا تُبذل حاليا لجذب الشركات الأسترالية للعمل فى مصر فى عدة مجالات، لافتا إلى أن السوق المحلى كبير يضم أكثر من 94 مليون نسمة.
ولفت إلى أن تلك الجهود تأتى للتغلب على الصعوبات التى أثرت على سمعة الشرق الأوسط الذى شهد أحداثا خلال السنوات الماضية، موضحا أن هناك شركات أسترالية كبيرة تعمل حاليا فى بعض دول الخليج.
وأوضح هوكنز أن التعاون بين رجال الأعمال يجب أن يستهدف هذه الشركات، كونها الأقرب للدخول فى السوق المصرية، بحكم خبراتهم فى نطاق الشرق الأوسط.
ولفت سفير أستراليا فى القاهرة، إلى أن بلاده تقوم بتصدير سلع متعددة لمصر فى الوقت الراهن، أهمها السلع الغذائية، وفى مقدمتها الفول.
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