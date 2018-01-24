القابضة للآثار تبحث زيادة رأسمالها

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

دعاء محمود:



تبحث الشركة القابضة للاستثمار فى الأثار، فى أول اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده 5 فبراير المقبل، زيادة رأسمال الشركة، والبالغ حاليًا 20 مليون جنيه، موزعا على 200 ألف سهم جميعها أسهم عينية تملكها الدولة بالكامل.



وقال مصدر مطلع بوزارة الدولة لشئون الأثار لـ«المال»، أن رأس مال الشركة ثابت منذ 2005 عندما كانت الشركة تتبع وزارة الثفاقة، موضحًا أهمية زيادة رأسمال للشركة فى الوقت الراهن حتى يتلاءم مع تغير الأسعار.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل الجمعية العمومية لـ«القابضة للآثار» برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وعضوية كل من: الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، وأحمد الخادم رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى الأسبق.



وأكد المصدر أن الشركة القابضة سوف تضم مجموعة الشركات التى تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الأثرية، وإقامة منشآت ثقافية مستوحاة من التراث الحضارى، على أن تختص القابضة بالعمل على تنظيم المعارض الخارجية.



وتابع أن الشركة تختص أيضًا بالمساهمة والإشراف وتنفيذ أعمال الحراسة والأمن والنظافة والصيانة وكافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والمشروعات التى تقام بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما يمكنها إقامة واستغلال أماكن تقديم الخدمات بالمتاحف والمناطق الأثرية، بالإضافة إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات باستخدام التقنيات والمواصفات التى يتبناها المتحف أو الموقع الأثرى.



وأوضح أن الشركة القابضة تختص بتقديم الاستشارات للمتاحف والهيئات الأثرية الأخرى فى بلدان العالم مع تقديم الخدمات فى مجالات ترميم الأثار، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية، فضلاً عن إمكانية الأشراف أو المساهمة فى تنفيذ المشروعات الأثرية وأعمال الصيانة والتأمين.



وأشار المصدر إلى أن القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2017 بنقل تبعية الشركة القابضة لوزارة الآثار بدلاً من الثقافة كان فى توقيته، خاصة فى ظل وجود مشروعات عديدة يمكن استغلالها لتنمية الموارد المالية فى المشروعات الأثرية الجديدة مثل المتحف المصرى الكبير، ومتحف الحضارة.



الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار فى مجال الآثار ونشر الثقافة الأثرية يعود إلى عام 2004 بعد صدور قرار رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك، ورئيس مجلس الوزراء فى ذلك الحين عاطف عبيد.