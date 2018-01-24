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سيـــاســة
برلمانى يطالب باستقلالية هيئة الاستثمار ومنحها صلاحيات وزارة
الأربعاء 24 يناير 2018 11:11 ص
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
أخر الأخبار
النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية
ياسمين فواز
طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستقلالية هيئة الاستثمار بعيدًا عن وزارة الاستثمار -كما الوضع حاليًا- وأن تتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويكون صلاحيات رئيسها كالوزير كما كان في السابق.
وقال فؤاد، إن هيئة الاستثمار لها موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، واختصاصاتها تخولها للتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين الأجانب والمحليين والترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتبسيط وتيسير الإجراءات وهو ما يتطلب إستقلالها، بالإضافة إلى أن مهامها من رقابة وترويج تخضع لصلاحيات أكثر من وزارة، ولذلك أصبح أمر بديهي أن تتبع رئاسة الوزراء كما كان الحال من قبل.
وتابع فؤاد: في ضوء إنشاء المجلس الأعلي للاستثمار أصبحت الهيئة الذراع الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي، وأثبتت التجربة أن التابعية لوزارة الاستثمار لا تعطي لها القدرة على تنفيذ الإجراءات أو التعامل مع الوزارات بالكفاءة المطلوبة.
وأوضح أن الأمر يستلزم حوار مستفيض مع المجموعة الوزارية يتبعه تعديل تشريعي يهدف إلى ضبط وتيرة الاستثمار، خاصة في ضوء تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
مجلس النواب
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