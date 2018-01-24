التنمية الصناعية يغلق خسائره التاريخية بنهاية العام

حمدى عزام

❏ خطة الهيكلة تتضمن الوصول برأس المال المدفوع إلى 1.5 مليار جنيه



سيد بدر



يستهدف بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إغلاق ملف الخسائر التاريخية المرحلة بنهاية العام الحالى مع إجراء دعم بسيط لحقوق الملكية، ومواصلة خطة توسعاته فى جميع المجالات والأنشطة المصرفية المختلفة.



قال حمدى عزام، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن خطة الهيكلة التى يجرى تطبيقها فى الفترة الحالية تستهدف الانتهاء من تغطية الخسائر المرحلة بحلول ديسمبر المقبل، فى ضوء سعى المصرف لتعظيم معدلات الربحية.



وأشار إلى أن الأرصدة القائمة من الخسائر تبلغ 1.3 مليار جنيه، ويعتزم البنك خفضها إلى 800 مليون، من خلال استغلال أرباح العام الماضى المتوقع أن تصل قيمتها إلى 500 مليون.



وأضاف أن البنك يستهدف فى العام الجارى 2018 تحقيق أرباح بحدود مليار جنيه، سيتم استخدامها فى إغلاق الجزء المتبقى من الخسائر ودعم حقوق الملكية بنحو 200 مليون جنيه، موضحًا أن حسم ملف الخسائر المرحلة يعنى استعادة رأسمال البنك بعد تآكله بالكامل فى السنوات الأخيرة.



وتابع إن خطة الهيكلة تستهدف أرباحًا بين 800 مليون ومليار جنيه فى العام 2019 يتم استخدامها بالكامل فى زيادة رأس المال المدفوع، ليصل إلى 1.5 مليار بما يتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد المتوقع إصداره فى الفترة المقبلة.



وينص مشروع القانون المرتقب للجهاز المصرفى – انفردت «المال» بنشره يوليو الماضى - على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 1.5 مليار، بدلاً من نصف مليار فى القانون رقم 88 لسنة 2003، ومنح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع، مع إمكانية مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات.



نشأ بنك التنمية والعمال عن دمج مصرفين هما «التنمية الصناعية» و«العمال المصرى»، فى نوفمبر 2008، يتوزع هيكل الملكية بواقع %84.4 لوزارة المالية، 3.3% للقطاع العام، %12.3 للقطاع الخاص، وفقاً لبيانات البنك المنشورة على موقعه الإلكترونى.



وأسفرت خطة الهيكلة عن نمو كبير فى المركز المالى للبنك خلال العام الماضى بنسبة %132.5 ليصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 8.6 مليار فقط فى 2016، كما ارتفعت محفظة تمويل الشركات الكبرى %38 إلى 3.6 مليار خلال الفترة نفسها، تبعًا لتقرير نشره البنك الأسبوع الماضى.



يعد «التنمية الصناعية» أحد ثلاثة بنوك متخصصة بجانب البنكين «الزراعى المصري» و«العقاري»، تعانى مشكلات فى هيكلها المالى وتسعى بالتعاون مع البنك المركزى لإتمام خطة إعادة هيكلة تستهدف دعم قواعدها الرأسمالية والتغلب على الخسائر والديون المتعثرة التى تعانى منها.