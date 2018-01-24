اللواء يسري سالم: 5 مليارات جنيه لحل مشكلات الأبنية التعليمية

حسم ملفات 1398 مبنى مؤجرا وجارٍ دراسة 64 أخرى

بدء الدراسة بالضبعة النووية العام الدراسى 2019/2018

وزارة التخطيط تبحث خطة لصيانة 2000 مدرسة بتكلفة 3.2 مليار جنيه

التنسيق مع مسئولى العاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مدرستين

طرح تنفيذ 30 ألف فصل خلال العام المالى الحالى

انتهاء 23 مدرسة يابانية وتحت الإنشاء 22





جهاد سالم:

تصل نسبة الأحياء والقرى المحرومة من المبانى التعليمية إلى نحو %5.4 من أحياء الجمهورية، ومن ضمن المبانى التعليمية هناك نحو 1151 مبنى متهالكا وغير صالح، و1398 مؤجرا وبه مشكلات ملكية، وقد تكون مؤشرات المبانى التعليمية فى مصر غير داعمة للعملية التعليمية، إذ إن هناك %43 من المدارس تعمل بكثافات مرتفعة، وتعمل %18 بنظام تعدد الفترات.

وفند اللواء يسرى سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فى حواره لـ»المال» المشكلات التى تواجه الأبنية التعليمية، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لحل تلك المشكلات، فضلا عن خطط الهيئة لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالمبانى التعليمية، ومنها القرى المحرومة، ومشكلات الملكية، وخطط الإحلال والتجديد والصيانة والترميم.

كما تطرق سالم فى حواره إلى المدارس المصرية اليابانية، ومدرسة الضبعة النووية، فضلا عن التعديلات التشريعية التى تترقبها الهيئة لتسهيل عملها خلال الفترة المقبلة.

وكشف سالم أن الهيئة تستعد لضخ 5 مليارات جنيه خلال العام المالى 2017/2018، لتنفيذ خطة إنشاء مدارس جديدة تستوعب الزيادة السكانية، وارتفاع الكثافة بالفصول، وتنفيذ مبان تعليمية بالمناطق المحرومة.

ومن المنتظر أن تطرح الهيئة خلال العام الحالى نحو 30 ألف فصل مدرسى لتنفيذ خطة الحكومة التى تضم 60 ألف فصل خلال الأربع سنوات التى تنتهى العام الحالى، كما تجهز الهيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط خطة صيانة وترميم نحو 2000 مدرسة بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

وقال سالم إن أبرز المشكلات التى يعانيها قطاع الأبنية التعليمية تتمثل فى ارتفاع الكثافة بالفصول الدراسية، إذ إن هناك نحو %43 من المـدارس الحكوميـة تعمـل بكثافـة مرتفعة، فضلا عن وجود مناطق محرومة من الخدمة التعليمية بما يمثل حوالى %5.4 مـن القـرى والأحيـاء، فى الوقت الذى تصل فيه نسبة المدارس الحكومية التى تعمل بنظام تعدد الفترات لنحو %18 من المدارس الحكومية.

واستكمل أن هناك العديد من المشكلات الأخرى التى تسعى الهيئة لحلها عاجلا، ومنها إحلال وتجديد المبانى القديمة غير الصالحة، وزياده نسبة استيعاب رياض الأطفال، وإنشاء مـدارس تربيـة خاصـة، بالإضافة إلى اسـتيعاب الزيـادة السكانية المتوالية.

ولفت مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، إلى أن الهيئة منوط بها وضع التخطيط العام للمبانى التعليمية على مستوى كل تقسيم إدارى لتحديد احتياجات كل محافظة، ووضع الموازنة اللازمة للتنفيذ، والخطة الزمنية، والبرامج السنوية لتنفيذ الخطة، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير ومواصفات تصميم المبانى التعليمية، بالإضافة إلى تصميم نماذج متنوعة للمبانى المدرسية لمختلف مراحل التعليم ونوعياته التخصصية، وإنشاء المبانى التعليمية، والعمل على توفير أعمال البناء من خلال الشركات المختصة بالاستشارات والمقاولات.

وأشار إلى أن إجمالى المبانى التعليمية التابعة للحكومة تبلغ 28 ألف مبنى مدرسى بجميع نوعيات التعليم، تشمل 455 ألف فصل، تمثل نحو 53 ألف مدرسة بعد احتساب الفترات الدراسية، وتضم تلك المدارس قرابة الـ 21.5 مليون تلميذ.

وأكد اهتمام الدولة بحل مشكلات القطاع التعليمى ضمن استراتيجية قومية للنهوض بالبلاد، ومن هنا تم وضع مخطط لتدشين نحو 60 ألف فصل خلال العام المالى 2016 / 2017، والعام المالى 2017/2018.

وأضاف سالم أن الهيئة نفذت مستهدف العام الأول لبرنامج الحكومة خلال العام المالى 2017/2016 بالكامل، وذلـك بطرح 30 ألف فصل، كما تم تجهيز مستهدف العام الثانى 2018/2017 لنحو 30 ألـف فصل آخر، ويجرى حاليا الاستعداد للطرح.

ولفت إلى أن استراتيجية تطوير التعليم تتضمن توزيع الاستثمارات المعتمدة سنويًا على جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خـلال المشـروعات المتوفرة وفى ضوء الكثافات السكانية بكل محافظة واحتياجاتها، ومراعاة خدمة جميع المراحل التعليمية من خلال مشروعات الخطة، وإعطاء أولوية لخفض الكثافـات وحل مشكلة الفترات والمناطق المحرومة التى يزيد فيها السكان فى سن التعليم عن 40 نسمة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بكل جد بالتعاون مع العديد من الجهات التنفيذية بجميع المحافظات، وكذلك الوزارات المختلفة المعنية ومنها الزراعة، والبيئة، والصحة، والإسكان لتوفير الأراضى المناسبة لإنشاء المبانى التعليمية.

وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية تدرس دوريا وضع المبانى المدرسية القائمة، والتى تعانى من مشاكل ارتفاع الكثافة، وتقوم بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لرفع كفاءة استيعابها من خلال إنشاء توسعات وتعليـات أو إحلالات جزئية بها، وذلك بالتنسيق مع فروع الهيئة بكل المحافظات.

ويندرج ضمن مهام الهيئة صيانة وترميم المبانى المدرسية القائمة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وتنظيم الدورات التدريبية لإعداد الكوادر الفنية سواء على مستوى الإدارة العامة أو الأفرع، وتصميم التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية بأنواعها، والإشراف على تصنيعها طبقًا للمواصفات الموضوعة، وتجهيز المدارس بها.

وعلى صعيد خطة الهيئة لإحلال المدارس المتهالكة وغير الصالحة، أشار سالم إلى أن عدد الأبنية التعليمية المغلقة إما بشكل كلى أو جزئى لعدم صلاحيتها بلغ نحو 1151 مبنى مدرسيا، وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات فى حال صدور قرار الإزالة لأى مدرسة، إذ يتم دراستها وتجهيز مستنداتها وإدراجها بخطة الهيئة.

وقال سالم إن هناك نحو 1045 مدرسة مغلقة تم إدراجها بخطة التطوير خلال العام المالى الحالى، إذ تم طرح أعمال الصيانة لنحو 525 مبنى، وجارٍ تجهيز مستدات طرح 520 مبنى أخرى.

واستكمل أن الهيئة تدرس حاليا حالة نحو 106 مبانى تعليمية معظمها به معوقات فى الملكية والمساحة، وستيم اتخاذ القرار الملائم طبقا لما ستئول إليه نتائج الدراسات.

وأشار إلى أن الهيئة انتهت خلال العام المالى 2016/2017 من إعداد خطط الصيانة للمبانى التعليمة، وتم الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة لنحو 3347 مشروع، بالإضافة إلى 1985 مدرسة، لافتا إلى أن خطة الصيانة يتم تنفيذها استنادا إلى أعداد وأحجام واحتياجات المدارس بكـل محافظة، وفى ضوء الأولويات والتمويل المتوفر.

وقال سالم إن إجمالى المشروعات المنتهية خلال الفترة من أول يوليو من العام الماضى وحتى الآن بلغ نحو ٦٢٦ مشروعًا بإجمالى ٨٨٨٦ فصلا، وجارٍ العمل على إنهاء 1366 مشروعا أخرى بإجمالى 21247 فصلا.

وكشف سالم عن مخطط صيانة وترميم المبانى التعليمة خلال العام المالى المقبل، إذ تم إعداد خطة مقترحة لصـيانة وتطـوير نحو 2000 مدرسة بتكلفة تقديرية حوالى 3.2 مليار جنيه، وجارٍ حاليا مراجعة الخطة بوزارة التخطيط.

ومن أبرز المشكلات التى تواجه المبانى التعليمة الحكومية، مشكلة المبانى المؤجرة وغير المملوكة للحكومة، ولهيئة الأبنية التعليمية صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وشراء الأراضى اللازمة لتحقيق أغراضها.

وفى هذا الصدد، أشار مدير هيئة الأبنية التعليمية، إلى أن هناك لجنة مشكلة لدراسة قضية المدارس المؤجرة بالتنسـيق مـع مديريات التربية والتعليم وفروع الهيئة بالمحافظات، وتتولى تلك اللجنة دراسة أوضاع تلك المدارس.

ولفت إلى أن اللجنة انتهت حتى الآن من دراسة نحو 1398 مبنى مدرسى بعضهم تم نزع ملكيته للمنفعة العامة، والبعض انضم كتبرعات، وبعضهم تم تجديد العلاقة الإيجارية، فيما تم رد البعض للملاك الأصليين.

ونوة سالم إلى أن اللجنة تدرس حاليا أوضاع 64 مدرسة، أخرى وسيتم التعامل معهم كالسابقين.

وعلى صعيد موازٍ، أشار رئيس هيئة الأبنية التعليمية إلى أن الهيئة خاطبت مسئولى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة احتياج التجمعات السكنية المرتقبة، من الأبنية التعليمية ونوعيات المدارس المختلفة، وجارٍ حاليًا التنسيق لتنفيذ مدرستين بالعاصمة الجديدة.

وحول المدارس اليابانية، أشار سالم إلى أن إجمالى عدد المدارس المصرية اليابانية التى تم طرحها من قبل الهيئة بلغ نحو ٤٥ مدرسة، وتم الانتهاء من 23، حتى الآن، وجارٍ تنفيذ نحو 22 مدرسة أخرى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية فى التعليم»، خلال زيارته لليابان أوائل عام 2016 للاستفادة من تجربة اليابان فى التعليم العام والفنى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فى يناير 2017 إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 45 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.

ولفت سالم إلى أن الهيئة تترقب صدور قانون المزايدات والمناقصات، والذى سينعكس على أعمال الهيئة، إذ سيسهم فى سرعة إجراءات الطرح، وكذلك التدفقات المالية لصرف مستحقات المقاولين ودفع عجلة العمل.

وقال سالم إنه تم الانتهاء من غالبية مدرسة الضبعة النووية بمطروح، ومن المقرر دخولها الخدمة التعليمية خلال العام الدراسى الجديد 2019/2018.

يذكر أن مدرسة الضبعة النووية تقام على مساحة 8.5 فدان، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، وتضم مبنى تعليميا، سعة 375 طالبًا، و3 مبانى معامل، و3 ورش فنية، على مساحة 3260 م2، بالإضافة إلى مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580 مترا مربعا مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.

وأكد سالم دعم الدولة لدخول القطاع الخاص فى إنشاء المدارس، نظرا للقضاء على مشكلات التمويل، وتوافر الاعتمادات المالية، لافتا إلى أن الهيئة تتولى مراجعة ودراسة المستندات والرسومات المعمارية الخاصة بالمدارس أو المراكز التى يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص لإصدار الموافقات اللازمة، واتخاذ إجراءات التنفيذ والتشغيل، إذ تصدر الهيئة سنويا موافقات إنشاء مدارس خاصة لما بين 120 إلى 150 مدرسة.

وعلى صعيد آخر، لفت سالم إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات للوزارات المختلفة، ومنها إنشاء وتطوير وحدات صحية، وإسعاف تابعة لوزارة الصحة، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب لصالح وزارة الشباب والرياضـة، بالإضافة إلى العديد من الأعمال التابعة لمـديريات الطـب البيطرى، ووزارة الزراعة، ومديريات المساحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومـديريات القـوى العاملة، ومديرية الشئون الاجتماعية.