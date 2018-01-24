انطلاق مؤتمر معهد العيون لبحث آخر ابتكارات علاج الجلوكوما

عدسات للزرع في العين

المال ـ خاص:



يعقد معهد أبحاث العيون اليوم الأربعاء، ورشة تحضيرية لأعمال المؤتمر الدولى الثانى عشر للمعهد، والذى يعقد خلال الفترة من 25 – 26 يناير الجارى، تحت عنوان "أحدث الابتكارات فى مجال أمراض العيون، وعلاج الجلوكوما" تحت رعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من الخبراء وأساتذة العيون الدوليين، وبرئاسة د. شريف كراوية القائم بأعمال رئيس معهد أمراض العيون.



يناقش المؤتمر أحدث الطرق فى تشخيص وعلاج و جراحة أمراض العيون وبشكل خاص الجلوكوما، الجلوكوما عند الأطفال، الجلوكوما الثانوية. والتطورات التى شهدها هذا المجال مؤخرا.



وتأتى أهمية المؤتمر فى تخصيص المناقشات حول مرض الجلوكوما، لبحث المؤشرات والتقنيات والتعقيدات المحيطه به، ودور ضغط الدم فى زيادة مخاطرها، وأحدث أساليب المعالجة السريرية للجلوكوما، خاصة مع ما تمثله من صعوبة فى التشخيص وتحديد بروتوكول العلاج ومتابعة التطورات المستقبلية للحالات المصابة لتجنيبها مشاكل ضعف الإبصار، الالتهابات، والانتكاسات التى قد تصيب المريض.



ويبحث المؤتمر خلال جلساته الاستراتيجيات العلاجية الجديدة فى علاج مرض الجلوكوما مثل تعزيز تدفق الدم للأعصاب والتى مازالت فى طور الدراسة وتحتاج للتدليل عليها بمزيد من البحث والدراسة.



وأشار د. شريف كراوية إلى أن التقدم التكنولوجى فى علاجات أمراض العيون يصل لنتائج مذهلة كل يوم ، وهنا تأتى أهمية هذا المؤتمر لنتشارك المعرفة مع كافة الخبراء فى دول العالم حول آخر المستجدات العلمية.