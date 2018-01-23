بلاغ ضد المتحدث بحملة عنان بتهمة إهانة القضاء

أحمد صبرى

قال سمير صبرى، المحامي بالنقض، إنه سيقدم بلاغًا ضد حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامى عنان للترشح للرئاسة، بتهمة إهانة القضاء؛ وذلك لأنه صرح سابقًا بأنه سيتم إعادة المحاكمة فى القضايا التى بها ظلم للمظلومين.

وأضاف، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه سيقدم مذكرة للمدعى العام العسكرى؛ لمعرفة مصير بلاغاته السابقة ضد سامى عنان والتى تقدم بها فى 2013 الماضي، مؤكدًا أن عنان شخص غير جدير بأن يكون رئيسًا لمصر.