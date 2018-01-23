الأمين العام لمصر العروبة يرد على اتهامات رجب حميدة

سلوى عثمان

بعد إعلان رجب هلال حميدة، أمين عام لجنة السياسات بحزب "مصر العروبة"ــ الذي أسسه الفريق عنان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، استقالته من منصبه بالحزب، وموقفه من ترشح عنان للرئاسة، واتهامه عنان بانفراده بالحزب، وعدم عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب من الأساس لاختيار عنان مرشحًا للرئاسة، ووصف عنان بأنه يمكن أن يكون "حصان طروادة الإخوان"- قام سامي بلح، أمين عام حزب "مصر العروبة" بالرد على الاتهامات التى وجهها حميدة للحزب ومؤسسه، لـ"المال"، وأكد أن حميدة قام بالفعل منذ عدة أيام بالاتصال الهاتفي به وإبلاغه بنيّته تقديم استقالته، وكان من المنتطر أن يأتى بها للحزب مكتوبة لكن ذلك لم يحدث، بل قام بعقد مؤتمر صحفي قبل تقديم الاستقالة للحزب.