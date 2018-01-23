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أسواق عربية
تباين أداء البورصات بهبوط مصر وصعود الدوحة
الثلاثاء 23 يناير 2018 09:39 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بهبوط 4 بورصات بقيادة مصر ودبى، وصعود 4 مؤشرات أخرى بنسب ضعيفة وسط تعاملات متواضعة، وتصدرتها الدوحة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.3% ليصل إلى 15197 نقطة بعد أن خسر، أمس، حوالى 0.6%.
وخسر سوق مال دبي العام أكثر من 0.7 % ليسجل 3479 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 5.8 % وارتفع سعر سهم شركة شعاع كابيتال 1.8 % .
وتراجع مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 02% و0.1% ليستقرا عند 4978 نقطة و1334 نقطة على الترتيب.
وكسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5% ليصل إلى 9255 نقطة في تداول نشط مع صعود سعر سهم شركة أعمال 4.8% وصعود سعر سهم شركة بروة العقارية 1.5% وسعر سهم شركة المتحدة للتنمية 2.6%، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 6630 نقطة.
وتقدم مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 0.3% ليزداد إلى 4644 نقطة.
وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2% ليصعد إلى 7494 نقطة؛ بفضل مكاسب لبعض الأسهم القيادية، منها سهم مصرف الراجحي الذى ارتفع بحوالى 0.6%، وزاد سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 1.1%.
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