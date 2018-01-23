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سيـــاســة
أمين سياسات حزب عنان المستقيل : لم يبلغنا بترشحه
الثلاثاء 23 يناير 2018 09:10 م
سامى عنان
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سامى عنان
أحمد صبرى
قال رجب حميدة، أمين السياسات بحزب مصر العروبة المستقيل، إن زعيم الحزب الفريق سامى عنان لم يبلغ الأعضاء بترشحه، كما أن الحزب لم يشهد أى اجتماعات تنسيقية من أجل الترشح.
كان حميدة قد أعلن استقالته من الحزب، اليوم، بشكل كامل، وتأييده للرئيس السيسي بعد استدعاء الفريق عنان للتحقيق من قِبل القوات المسلحة.
وأشار، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، إلى أن الدكتور حازم حسنى، المتحدث باسم حملة عنان، أبلغ أمين عام الحزب بعدم ذكر الفريق بأنه مرشح الحزب لأنه ليس بالأساس عضوًا به.
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