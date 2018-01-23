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استثمار
أسيوط الجديدة تطرح ثلاثة مشروعات الشهر المقبل
الثلاثاء 23 يناير 2018 06:47 م
أسيوط الجديدة
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أسيوط الجديدة
محمود زكي
قال المهندس محمود النجدي، رئيس جهاز مدينة وتنمية أسيوط الجديدة، إن الجهاز يستعد لتنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة بالمدينة، وذلك لرفع الكفاءة بين الأحياء المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات في مرحلة الفتح الفني لها بالجهاز، ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال الشهر القادم.
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن المشروعات تتمثل في تنفيذ أعمال الأسفلت بالمنطقة الغربية للمدينة، بالإضافة إلى طرح مشروع صيانة المناطق الزراعية الخاصة بمنطقة الإسكان الإجتماعي بالحي الثاني.
وأشار إلى أن المشروع الثالث يتمثل في تنفيذ 2 سوق مصغر بالمدنية، حيث يضم كل سوق تجاري منها 6 محال تجارية.
موضحًا أن تلك المشروعات من المتوقع الانتهاء منها نهاية يونيو 2018 الحالي.
وأوضح أن الجهاز نجح في بيع 5 محال تجارية، بالإضافة إلى صيدلية، وذلك خلال المزاد العلني الذي أقيم الشهر الماضي حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري 26 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه تم اعتماد 350 مليون جنيه موازنة للجهاز، إضافة إلى 300 مليون جنيه لمدينة ناصر غرب أسيوط، وسيتم اعتماد مبالغ مالية أخرى جديدة للمدينة على مدار العام المالى، فى ظل تنامى حجم المشروعات المنفذة.
وأضاف إن الجهاز بدأ دراسة 5 مواقع بمحافظة أسيوط، واختيار موقعين منها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستقرار على
المواقع وبدء أعمال الرفع المساحي لها قريبًا.
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