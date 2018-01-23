التعمير الزراعية : عقدان من أراضي الاستثمار الداجني ضمن ولاية الهيئة

الصاوي أحمد









قال محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إن جميع مسئولي وزارة الزراعة يعملون بروح الفريق، من أجل تحقيق وخلق فرص استثمارية جادة، مؤكدًا تكاتف جميع المسئولين بالوزارة مع المستثمر الجاد، وتسهيل كل الإجراءات له.





وأضاف، خلال مراسم توقيع العقود الاستثمارية لمشروعات ثروة داجنة بالوزارة، أن هذه المشروعات الداجنة تتبعها تنمية وتشغيل عمالة، وهي باكورة لكل الراغبين في الاستثمار الجاد.





وأشار إلى أن العقود التي يتم توقيعها منها عقدان يخصان أراضي ولاية الهيئة العامة للتعمير، وأن هناك خطة جديدة لدعم المشروعات الاستثمارية في العديد من المحافظات، خاصة محافظات الصعيد.



