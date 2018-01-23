EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
التعمير الزراعية : عقدان من أراضي الاستثمار الداجني ضمن ولاية الهيئة
الثلاثاء 23 يناير 2018 05:51 م
التعمير الزراعية : عقدان من أراضي الاستثمار الداجني ضمن ولاية الهيئة
أخر الأخبار
التعمير الزراعية : عقدان من أراضي الاستثمار الداجني ضمن ولاية الهيئة
الصاوي أحمد
قال محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إن جميع مسئولي وزارة الزراعة يعملون بروح الفريق، من أجل تحقيق وخلق فرص استثمارية جادة، مؤكدًا تكاتف جميع المسئولين بالوزارة مع المستثمر الجاد، وتسهيل كل الإجراءات له.
وأضاف، خلال مراسم توقيع العقود الاستثمارية لمشروعات ثروة داجنة بالوزارة، أن هذه المشروعات الداجنة تتبعها تنمية وتشغيل عمالة، وهي باكورة لكل الراغبين في الاستثمار الجاد.
وأشار إلى أن العقود التي يتم توقيعها منها عقدان يخصان أراضي ولاية الهيئة العامة للتعمير، وأن هناك خطة جديدة لدعم المشروعات الاستثمارية في العديد من المحافظات، خاصة محافظات الصعيد.
وتشهد وزارة الزراعة، اليوم، توقيع 4عقود لـ5مشروعات في مجال نقل الدواجن للظهير الصحراوي باستثمارات 2 مليار جنيه وتوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وزارة الزراعة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا