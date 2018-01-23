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استثمار
صندوق النقد: نناقش مع مصر ضرائب الأرباح الرأسمالية
الثلاثاء 23 يناير 2018 05:33 م
ضرائب
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ضرائب
هاجر عمران وسمر السيد
قال سوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، إن الصندوق يعقد مناقشات مستمرة خلال الفترة الحالية مع السلطات المصرية بشأن ضرائب الأرباح الرأسمالية ضمن جدول أعمال كبير، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد امتلاك الصندوق مزيدًا من المعلومات والتفاصيل بهذا الصدد.
وأكد فى مؤتمر صحفى عقده عبر الإنترنت منذ قليل بمناسبة إطلاق تقرير الخبراء عن المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى أن إيرادات الضرائب تعتبر من أولويات المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر منخفضة بالمعدلات العالمية، كما أنه من الضرورى أن تبلغ نسبتها نحو 18% من الناتج المحلى الإجمالى.
الجدير بالذكر أن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قد أكد فى تصريحات قبل يومين عن تجهيز آليات جديدة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، والتي قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد وقف العمل بها لمدة 3 سنوات تنتهي 2020.
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