صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 656 جنيهًا

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الثلاثاء، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1336 دولارًا.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 656 جنيهًا، بدلًا من 654 جنيهًا، أمس.

وأضاف واصف، للمال، أن عيار 18 سجل 562 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 750 جنيهًا، مقابل 748 جنيهًا، وصعدت الأوقية لنحو 1336 دولارًا بدلًا من 1332 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5250 جنيهًا، مقابل 5235 جنيهًا.