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استثمار
سوبير لال: الانتخابات الرئاسية لن تعطل الالتزام بالإصلاحات
الثلاثاء 23 يناير 2018 05:19 م
سوبير لال
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سوبير لال
هاجر عمران وسمر السيد
قال سوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، إن الانتخابات الرئاسية لن تؤثر بشكل سلبى على الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأكد فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت منذ قليل بمناسبة إطلاق تقرير الخبراء عن المراجعة الثانية للاقتصاد المحلى أن توجهات سياسات الإصلاح واضحة تحت أى ظرف كما أنها لاقت تأييدا سياسيا كبيرا.
وقال إن الإصلاحات التى أجريت حتى الآن صممت بشكل جيد، وبدأت تؤتى ثمارها، كما أن الجانب الاجتماعى حقق جهودا كبيرة لمساعدة محدودى الدخل.
وأضاف: تضاعفت قيمة المبالغ النقدية التى تصرف للمواد الغذاية لكل شخص وزيادة تحويلات علاج الأطفال وأدويتهم، كما أن مظلة برنامج تكافل وكرامة قد اتسعت، مشيرًا إلى أن الشريحة الأدنى من السكان تأثرت بهذه النوعية من البرامج الاجتماعية.
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