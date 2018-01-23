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استثمار
سوبير لال: مصر تمكنت من حماية محدودى الدخل أثناء الإصلاح
الثلاثاء 23 يناير 2018 04:53 م
صندوق النقد الدولي 556
أخر الأخبار
صندوق النقد الدولي 556
هاجر عمران وسمر السيد
قال سوبير لال رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى إن البنك المركزى المصرى لعب دورًا جيدًا فى احتواء التضخم وموازنة الأمور بشكل جيد، مؤكدًا أن أرقام التضخم كانت مؤقتة وليست مترسخة، وهو ما اتضخ من انحسارها مؤخرا، مؤكدا أن التضخم سيسجل رقمًا أحاديًا بحلول 2020.
وأكد فى مؤتمر صحفى، منذ قليل عبر البريد الإلكترونى من العاصمة الأمريكية واشنطن بمناسبة إطلاق تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية عن الاقتصاد، أن مصر تمكنت من حماية محدودى الدخل، وهو ما ظهر من خلال دعم الوقود وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بنسبة 15%.
وأضاف أن اتخاذ قرار يتعلق بتغيير أسعار الفائدة أمر يرجع إلى السلطات نفسها، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من ضبط أوضاع المالية العامة بشكل حاسم وفى ظروف صعبة وهو ما أسهم فى تعزيز الثقة.
مشيرا إلى ان الصندوق يلمس تقدم كبير فى الإصلاحات الهيكلية.
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