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استثمار
صندوق النقد: بعثة المراجعة الثالثة تزور مصر يونيو المقبل
الثلاثاء 23 يناير 2018 04:45 م
صندوق النقد
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صندوق النقد
هاجر عمران وسمر السيد
توقع سوبير لال، رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، أن تزور مصر بعثة المراجعة الثالثة على أداء الاقتصاد خلال يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الأمر يخضع إلى إجراءات السفر، ولكنه رجح أن تتم الزيارة فى منتصف العام.
الجدير بالذكر أن الصندوق كان يخطط فى وقت سابق لزيارة بعثة المراجعة الثالثة إلى السوق في مارس المقبل.
وقال "لال" فى مؤتمر صحفى عقده منذ قليل بمناسبة إعلان تقرير الخبراء عن المراجعة الثانية على الاقتصاد اليوم، إن الحكومة طبقت برنامج الإصلاح كما ينبغى، بهدف خلق الاستقرار الاقتصادى، وتابع: نحن سعداء بتحقيق نتائج جيدة مثل انخفاض البطالة والعجز وبدء انحسار التضخم.
وأكد أن استقرار المؤشرات يعمل على زيادة الثقة فى الاقتصاد وقدوم المستثمرين الاجانب والمحليين.
مشيرا إلى أن تحقيق نتائج جيدة لا يعنى انتهاء العمل على الإصلاح، ولكن الحكومة أمامها تحدٍ أن تستكمل الإجراءات التى بدأتها .
وقال إن هناك حاجة لتحقيق المزيد من الإصلاحات وهو الأمر الذى يضمن تحقيق آمال الشعب المصرى فى المستقبل القريب.
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